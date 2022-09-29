У столичному транспорті скоро можна буде оплатити проїзд і фізичною карткою, і телефоном.

У наземному громадському транспорті Києва - в трамваях, тролейбусах і автобусах, з жовтня можна буде оплатити проїзд банківською карткою.

Щоб підтвердити оплату проїзду банківською картою, контролеру можна буде показати списання коштів у додатку банку чи продиктувати останні цифри карти, повідомляє "Київ city" у Telegram.

За його даними, оплата проїзду банківськими картками здійснюватиметься через ті ж самі валідатори, що і для карток "Київ Цифровий". Розрахуватися можна буде не лише фізичною карткою, а і телефоном.

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"…Заплатити можна карткою та телефоном із PayPass… Транзакція триватиме швидше, ніж на турнікетах у метро", - йдеться у повідомленні.

Оплата проїзду в Києві - що треба знати

3 вересня повідомлялося, що влада Києва підтримала петицію про запровадження можливості оплачувати проїзд у громадському транспорті міста банківськими картками. Валідатори, які вже встановлено у транспорті, можуть приймати картки.

У січні 2019 року у наземному транспорті столиці в рамках впровадження системи е-квитка за допомогою валідаторів почали фіксувати проїзд пільговиків - людей, у яких є "Картка киянина".

У лютому в Києві почав діяти єдиний електронний квиток - Kyiv Smart Card, за допомогою якого проїзд можна оплатити у будь-якому виді громадського транспорту.

Зараз проїзд банківською карткою можна оплатити у київському метрополітені.

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