В "УЗ" зазначили, що роблять розклад руху потяга зручнішим для херсонців.

З 1 грудня потяг за маршрутом Київ – Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком.

"Укрзалізниця" робить розклад руху поїзда №102/101 Київ – Херсон зручнішим для херсонців, про це повідомляється у Telegram-каналі "УЗ".

"З 1 грудня поїзд відправлятиметься до Києва в світлу пору доби – о 15:27, прибуваючи все так же на світанку до перших рейсів кільцевої електрички", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що квитки за оновленим графіком вже у продажу на сайті, у чат-боті та у застосунку.

Нагадаємо, раніше потяг до Херсона з Києва відправлявся пізно ввечері.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада до Херсона прибув перший потяг, квитки на який були придбані в рамках проекту "Квитки до перемоги". 22 числа у Київ з міста приїхав забитий пасажирами потяг.

Ситуація у Херсоні – що треба знати

9 листопада стало відомо, що окупанти вирішили відступити з правобережжя Херсонської області на лівобережну частину регіону через дуже серйозні проблеми з постачанням. Вже 11 числа захисники України зайшли у Херсон.

Супротивник після відступу не раз обстрілював Херсонську область, є руйнування, постраждалі та жертви.

25 листопада з Херсона стартувала безкоштовна евакуація населення. 26 числа в Хмельницьку область прибув перший потяг з понад 70 херсонцями, які вирішили безплатно евакуюватися.

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