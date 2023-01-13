Швейцарія заявила, що російські паспорти, видані на окупованих територіях, визнані недійсними.

Влада Швейцарії оголосила, що країна вирішила більше не приймати російські проїзні документи, видані в Україні та Грузії. Крім того, проїзні документи, видані на окупованих Росією територіях, також не будуть прийматися для отримання візи.

За даними Федеральної ради Швейцарії, нові проїзні документи, видані в окупованих Росією регіонах, а також на сепаратистських територіях Грузії, не будуть визнаватися дійсними проїзними документами для перетину зовнішніх кордонів Шенгенської угоди, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Швейцарська влада зазначила, що можливі винятки у випадках, коли особа, яка має такий документ, до встановленого терміну була громадянином Росії.

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Відмова Ради ЄС приймати російські паспорти:

8 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення не приймати російські проїзні документи, видані в окупованих регіонах України та Грузії та заявила, що особи, які мають такі документи, не зможуть використовувати їх для поїздки до блоку.

У Раді ЄС зазначили, що Росія видає паспорти жителям Криму з 2014 року, у 2019 році, ця практика була поширена на Луганську та Донецьку області, а у 2022 році – на Запорізьку та Херсонську області.

Паспортизація окупованих територій:

11 липня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

МЗС України рішуче засудило цей крок і підкреслив, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною і не матиме жодних правових наслідків для України.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підкреслив, що Європейський Союз не визнаватиме такі паспорти і нагадав про попередню заяву Брюсселя у відповідь на рішення Путіна спростити надання громадянства жителям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

30 вересня 2022 року Генштаб заявив про те, що на окупованих територіях загарбники змушують українців отримувати російські паспорти.

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