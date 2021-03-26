Компанія, на яку припадає близько 30% світових поставок целюлози для виробництва туалетного паперу, має проблеми з доставкою сировини.

Через заблокований сів на мілину контейнеровозом Суецького каналу світ може зіткнутися з дефіцитом туалетного паперу.

Як пише Bloomberg, блокування однієї з найважливіших транспортних артерій світу створює напругу на ринку морських перевезень, через що зафрахтувати судно стало складніше.

Так, компанія Suzano SA, один із найбільших у світі виробників деревної целюлози, яка є сировиною для туалетного паперу, попередила, що глобальні проблеми з доставкою морських контейнерів можуть призвести до труднощів із поставками сировини.

Suzano SA в основному відправляє свою целюлозу на вантажних судах навалочного типу. За словами генерального директора компанії Вальтера Шалка, різке зростання попиту на контейнеровози починає поширюватися на навалочні судна і загрожує затримками поставок компанії.

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Шалка стурбований тим, що транспортні проблеми будуть наростати як сніжний ком і тільки посилюватися. Значні перебої в торгівлі целюлозою в кінцевому підсумку можуть вплинути на поставки туалетного паперу, якщо у виробників не буде достатніх запасів.

Як зазначає Bloomberg, це відбувається в умовах збільшеного попиту на туалетний папір.

Розташована в бразильському Сан-Паулу Suzano SA вже стурбована тим, що обсяги поставок сировини в березні можуть виявитися нижче очікуваного, а також ризиком вимушеного перенесення деяких поставок на квітень, сказав Шалка. За його словами, у зв'язку із збільшеним попитом на вантажні судна, навалочні судна до терміналів компанії заходять рідше, ніж зазвичай.

"Усі південноамериканські гравці, які експортують навалочним способом, зіткнулися з цим ризиком", - сказав Шалка.

Бразилія є провідним постачальником целюлози в світі, а на Suzano SA припадає близько 30% світових поставок целюлози з твердих порід деревини, яка використовується для виробництва туалетного паперу.

Аварія в Суецькому каналі: що відомо

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі та намертво застряг на мілині.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.

Корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Збої на вантажному ринку руйнують світову торгівлю, особливо продовольчими і сільськогосподарськими продуктами. Транспортні потоки в портах різко впали, фрахтові витрати зросли, а поставки сповільнилися.

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Переклад: Олександр Топчій