Міністр економіки Німеччини зазначив, що Європа не використовує каральні тарифи.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек під час візиту до Пекіна запевнив, що тарифи Європейського союзу на китайські товари не є "покаранням". Він зазначив, що такий крок необхідний для рівного доступу на ринок.

"Важливо розуміти, що це не каральні тарифи", - цитує Хабека видання Reuters.

Він нагадав, що такі країни, як США, Бразилія і Туреччина, використовували каральні тарифи, але "Європа чинить інакше". За його словами, протягом дев'яти місяців Європейська комісія детально вивчала питання про те, чи не отримали китайські компанії несправедливу вигоду від субсидій.

Відео дня

Будь-які заходи щодо компенсаційних мит, які будуть прийняті за результатами перевірки ЄС, "не є покаранням", сказав він, додавши, що такі заходи покликані компенсувати переваги, надані Пекіном китайським компаніям.

"Необхідно досягти загальних, рівних стандартів доступу на ринок", - сказав Хабек.

Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку і реформ Китаю, відповів: "Ми зробимо все, щоб захистити китайські компанії".

Він додав, що пропоновані ЄС мита на імпорт електромобілів китайського виробництва зашкодять обом сторонам. При цьому китайський чиновник сказав Хабеку, що сподівається, що Німеччина продемонструє лідерство в ЄС і "вчинить правильно".

Він також спростував звинувачення в несправедливому субсидуванні, заявивши, що розвиток китайської нової енергетичної промисловості став результатом всеосяжних переваг у технологіях, ринку та галузевих ланцюжках, які були створені в умовах жорсткої конкуренції.

"Зростання галузі є результатом конкуренції, а не субсидій, не кажучи вже про нечесну конкуренцію", - заявив Чжен.

Хабек сказав китайським чиновникам, що висновки доповіді ЄС необхідно буде обговорити

Візит Хабека до Китаю - головні новини

Міністр економіки Гарманії Роберт Хабек вирушив із візитом до Китаю. Це перший візит високопоставленого європейського чиновника відтоді, як Брюссель запропонував ввести високі мита на імпорт електромобілів китайського виробництва для боротьби з тим, що ЄС вважає надмірними субсидіями.

Тимчасові мита ЄС почнуть діяти з 4 липня, а розслідування триватиме до 2 листопада, коли можуть бути введені остаточні мита терміном на п'ять років.

Вас також можуть зацікавити новини: