При купівлі проїзного квитка діятиме знижка 75%.

У Києві школярі у період літніх канікул мають сплачувати за проїзд у громадському транспорті, але при купівлі проїзного квитка терміном на місяць або півмісяця діятиме знижка 75%.

Про це інформує Київська міська держадміністрація з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського. Він зазначив, що відповідно до рішення Київради від 16.12.2021 № 4007/4048 "Про деякі питання проїзду окремих категорій осіб у місті Києві" (у редакції рішення Київської міської ради від 09.02.2023 № 5924-5965), безоплатний проїзд та проїзд із частковою оплатою надається учням закладів загальної середньої освіти Києва лише в період навчального року та період річного оцінювання – із 1 вересня до 1 липня наступного року.

"Тобто з 1 липня до 31 серпня, фактично на час літніх канікул, як і в більшості українських міст, проїзд для учнів платний. Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою у 75%", – зауважив Мондриївський.

Відео дня

У КМДА інформують, щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно додати учнівський квиток до акаунту, ввівши номер учнівського квитка та пін-код. Після цього потрібно натиснути "Придбати проїзний".

При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, що розташований під штрих-кодом або вставити картку у картрідер, вибрати необхідний проїзний та натиснути "Поповнити". Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.

"Також можна придбати на учнівський одноразові поїздки, але у цьому випадку окремі знижки для учнів не передбачені", - підкреслюють у КМДА.

Звертається увага, що поповнити учнівський, окрім того, можна у касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), на сайті та в додатку EasyPay, а також на сайті КП "ГІОЦ".

Також, відповідно до рішення Київради, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.

Нагадується, що вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті для учнів денної форми навчання становить:

без обмеження поїздок на місяць – 325 грн;

без обмеження поїздок на другу половину місяця – 162,50 грн;

проїзний на місяць на 46 поїздок – 72,50 грн;

проїзний на місяць на 62 поїздки – 97,50 грн;

проїзний на місяць на 92 поїздки – 143,75 грн;

проїзний на місяць 124 поїздки – 192,50 грн.

Учнівський квиток можна поповнити також на необхідну кількість одноразових поїздок. Мінімум – на 1 поїздку, максимум за одне поповнення – на 50. У разі придбання одноразових поїздок "учнівська" знижка не діє. Як і для інших категорій пасажирів, діє принцип: чим більше квитків придбано – тим більше знижка. На 50 поїздках можна заощадити 75 грн.

Проїзд школярів у транспорті Києва

У 2019 році столиця почала впроваджувати проект "Електронна картка учня" розпочато, тобто забезпечення учнів новими електронними документами. На початку 2022 р. міська влада заявила, що проїзд у комунальному транспорті Києва для школярів залишиться безкоштовним (впродовж періоду навчального року), але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.

У зв’язку з російським повновамсштабним вторгненням та наступом на Київ, в столиці деякий час було обмежено роботу громадського траспорту. З початком відновлення його роботи проїхзд був безоплатним, але у середині травня 2022 р. Київрада прийняла рішення повернути оплату для пасажирів.

Вас також можуть зацікавити новини: