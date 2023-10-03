Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки або оплати цифровою транспортною картою.

Умови оплати проїзду у громадському транспорті Києва зміняться з 4 жовтня. Тепер з банківських карток буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом.

В Київській міській державній адміністрації зазначили, що такі зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

Згідно з роз’яснень, оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня. Алгоритм списання коштів відбуватиметься наступним чином: після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно. Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00.

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В КМДА відмітили, що дана система вже пройшла успішне тестування на маршрутах швидкісного трамвая та масштабується на весь громадський транспорт.

Крім того, там нагадали, що банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо пасажир подорожує з близькими – треба скористатися пластиковою транспортною картою або QR-квитками.

Транспорт Києва – останні новини

17 серпня 2023 року стало відомо, що поки триває воєнний стан, ціни на проїзд в комунальному громадському транспорті Києва підвищуватись не будуть.

Із понеділка, 2 жовтня в Київському метрополітені в будні дні зменшили інтервали між потягами. Так, середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 2:30-3:00 хвилини, у міжпіковий період час очікування поїзда – 05:00-05:30 хвилин.

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