Моравецький назвав геополітичною загрозою можливий запуск газопроводу "Північний потік-2".

Польща зацікавлена у будівництві нового газопроводу в Україну, для чого планує інвестувати кошти в реалізацію цього проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Голова Ради Міністрів Республіки Польща Матеуш Моравецький після зустрічі з прем’єр-міністр Денисом Шмигалем.

"Польща вже допомагає України з газом, передаючи цей газ з заходу на схід, але ми з паном прем’єр-міністром говорили про можливість збільшення потужностей передачі газу з заходу на схід. Для того потрібно виконати певні інвестиції, які ми маємо намір реалізувати", - сказав він.

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Також він назвав геополітичною загрозою можливий запуск газопроводу "Північний потік-2".

"Це є потужна загроза для безпеки нашої частини Європи. У зв’язку з цим ми спільно з паном прем’єр-міністром апелюємо до Німеччини, щоб вони не запускали цього газопроводу, бо він стане елементом шантажу Європи з боку Росії. Дорогі наші партнери, не можна однією рукою висловлювати солідарність з Україною, а іншою – підписувати сертифікаційні документи "Північного потоку-2". Це не личить", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем’єра Шмигаля, Україна вважає перспективним створення технічних можливостей для імпорту газу з LNG-терміналів (СПГ-терміналів), які розташовані на території Польщі.

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