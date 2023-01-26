На Донецькій залізниці УЗ пошкоджено контактну мережу.

Через ракетну атаку Росії на Україну два з 70 рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 30 хвилин і більше.

Як повідомляє прес-служба УЗ, затримка поїздів пов'язана зі знеструмленням окремих ділянок.

Зокрема, затримуються:

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№43/44 Івано-Франківськ - Київ (+1:08);

№743/744 Київ - Львів (+0:46).

У зв'язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці УЗ організовує пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ в спальні вагони під резервним тепловозом. Відправлення з Краматорська очікується із затримкою.

"Ситуація на всіх вокзалах країни зараз контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка і висадка в містах, де оголошена повітряна тривога, триває підземними переходами", – йдеться в повідомленні.

Київська кільцева електричка курсує чітко за графіком.

Ракетна атака 26 січня:

По всій Україні вранці було оголошено повітряну тривогу. Ворог б'є по Україні ракетами. У ряді областей відбулися екстрені відключення електроенергії.

Повідомляється про прильоти в деяких областях. Є жертви. Зараз атака ще триває.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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