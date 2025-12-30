'Укралізниця' запускає спеціальні вагони, що допоможуть під час блекаутів (фото)

Мобільні вагони з генераторами, Starlink, а також дитячими та pet-friendly купе працюватимуть по всій Україні.

"Укрзалізниця" спільно з партнерами обладнала 100 пасажирських вагонів у мобільні пункти обігріву, зв’язку та відпочинку, які за потреби можуть оперативно з’являтися у будь-якому регіоні України.

Як передає кореспондент УНІАН, директор філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниця" Олег Головащенко повідомив, що вагони оснащені генераторами, зарядними пристроями, холодильниками, мікрохвильовими печами, а також термопунктами для чаю та кави.

"Ми обладнали спеціальне купе для малечі, яка зможе відпочивати. Там багато іграшок, телевізори. Ми маємо окреме pet-friendly купе для відвідувачів з собаками чи будь-якими іншими домашніми улюбленцями", - сказав Головащенко.

Зазначається, що вагони мають повноцінну систему опалення, а також оснащені комплектами Starlink для безперебійного зв’язку.

В УЗ додають, що вагони можуть бути оперативно переміщені саме туди, куди потрібно в конкретний момент, посилюючи локальні "пункти незламності", зокрема вокзали.

За словами Головащенка, всі 100 вагонів можуть використовуватися по всій території України та не потребували бюджетних витрат.

"Це спонсорська допомога і вагони, які наразі не задіяні в перевезеннях та очікують планових ремонтів. Після завершення цієї місії вони повернуться до роботи в складі "Укрзалізниці", - пояснив він.

Кожен зі 100 "Вагонів незламності" може використовуватися по запиту місцевих органів влади.

