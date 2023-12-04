Станом на ранок в бік України в чергах перебувало десь 750 вантажних транспортних засобів, які мають перетнути кордон з боку Угорщини.

В Угорщині фіксується збільшення вантажних транспортних засобів навпроти пункту пропуску "Тиса-Чоп" на в'їзд в Україну.

"Ми фіксуємо збільшення вантажівок, які намагаються перетнути кордон з Угорщини в Україну", - сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

Він пояснив, що ця ситуація пов'язана з тим, що інші напрямки заблоковані або рух через них ускладнений.

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"Станом на ранок сьогодні навпроти пункту пропуску "Тиса" (Чоп) на кордоні з Угорщиною в бік України в чергах перебувало десь 750 вантажних транспортних засобів", - відзначив Демченко.

Речник нагадав, що нині блокування руху вантажівок польськими і словацькими перевізниками відбувається на чотирьох напрямках.

За його словами, на кордоні зі Словаччиною станом на ранок сьогодні в бік України в чергах перебувало 650 вантажних транспортних засобів.

"Учасники акції повідомляли про те, що вони пропускатимуть по чотири вантажівки за годину у напрямку України, а рух для вантажних транспортних засобів з України в Словаччину не блокуватиметься. І власне вони не блокуватимуть рух для гуманітарних та інших вантажів. Ми зараз фіксуємо некритичне, але певне зменшення вантажних транспортних засобів, які прибувають в український пункт "Ужгород", слідуючи з Словаччини", - сказав Демченко.

Крім того, загальна ситуація на кордоні з Польщею виглядає так, що блокування на чотирьох напрямках продовжується. Йдеться про пункти пропуску "Рава-Руська-Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" і "Шегині-Медика".

"Загалом, станом на ранок сьогодні на всіх цих чотирьох напрямках в бік України на території Польщі в чергах перебувало близько 2,5 тис. транспортних засобів", - сказав Демченко.

Найбільша черга сформувалась навпроти пункту пропуску "Рава-Руська" - майже 900.

"Звісно ми фіксуємо, що певна кількість транспортних засобів все ж таки перетинає кордон як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд в Польщу, але інтенсивності руху як це було до 6 листопада немає", - сказав Демченко.

Разом з тим, речник додав, що від сьогодні почалося здійснюватися оформлення порожніх вантажівок на виїзд з України на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Це оформлення здійснюється на польській території. Усі контрольні служби України і Польщі це роблять спільно.

"Cтаном на 7 ранку близько 30 вантажних транспортних засобів прослідувало на виїзд з України. В черзі перебувало десь 60 транспортних засобів. Фактично, тут не діє електронна черга для вантажівок, тобто, транспортні засоби прибувають до кордону і в порядку загальної черги перетинають кордон, але для вантажівок виділена окрема смуга руху і також розмежовується черга перед пунктом пропуску", - сказав Демченко.

Він додав, що відкриття пункту "Угринів" - це одна з домовленостей для пропуску порожніх вантажівок вагою понад 7,5 тонн, що у подальшому має сприяти можливому зменшенню черг.

"Є й інші домовленості, які потрібно впровадити. Я сподіваюсь, що вони будуть виконані протягом найближчих днів. Зокрема, це створення в е-черзі окремих "пасів" (пропусків) для порожніх вантажних транспортних засобів, які слідуватимуть на виїзд з України через пункти пропуску Ягодин і Краківець", - сказав Демченко.

Блокування українського кордону

Як повідомляв УНІАН, з 6 листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Через страйк на кордоні зібралися тисячі вантажівок, які прямують до України. З 1 грудня до акції з блокади кордонів вирішили доєднатися і перевізники у Словаччині.

Український експорт через спільну з Польщею ділянку кордону скоротився на 40%.

Днями Україна та Польща провели зустріч щодо розблокування кордону.

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