Найбільше здешевшання дизельного пального - 2 грн/л - відбулося у мережі АЗС Prime, до 41,50 грн/л.

Упродовж тижня з 21-го по 28 квітня на АЗС найбільше знизились ціни на дизельне пальне: у середньому на 15 копійок, до 45,88 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Водночас бензин "А-95" просів на 2 копійки, а "А-95+" на 8 копійок, до 46,55 грн/л і 48,65 грн/л відповідно.

При цьому найбільше здешевшання дизельного пального - 2 грн/л - відбулося в мережі АЗС Prime, до 41,50 грн/л. Також у цій мережі на 0,9 грн/л здешевшав і бензин "А-95", до 43,90 грн/л.

Відео дня

Найменше - 4 копійки на літрі - втратив дизель у мережі АЗК АМІК, до 46,97 грн/л. Решта мереж знизили ціни від 38 копійок до 1,80 грн на літрі ДП, тож наразі дизель продається в діапазоні 41,50-47,99 грн/л.

Бензин "А-95" просів від 10 копійок в мережі "Укр-Петроль", на 1 гривню в мережі "Авантаж 7" і торгується за 41,90- 48,99 грн/л, "А-95+" втратив на літрі 50-80 копійок, але ціна на цей вид пального просіла тільки у двох мережах АЗС - АМІК і "БРСМ-Нафта" відповідно.

Податки на пальне в Україні

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року податок на пальне скоротили з 20% до 7%. Крім цього був скасований акциз. 30 серпня Верховна Рада підтримала повернення акцизу на пальне - на рівні 100 євро/1000 літрів для бензину і дизпалива і 52 євро для газу.

30 березня 2023 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про те, що зниження податку на пальне на початку минулого року було помилкою.

З 1 липня цього року Україна повертається до довоєнної системи оподаткування. Експерти попереджають, що йде здорожчання пального через повернення оподаткування і скоро за літр бензину будуть просити 60 грн, а літр дизелю коштуватиме 55 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: