Європейські авіакомпанії запускають більше прямих рейсів до Азії та Африки через війну в Ірані

Туристи не хочуть літати над Близьким Сходом, тому шукають альтернативні маршрути.

Оскільки війна в Ірані практично паралізувала такі ключові транзитні вузли на Близькому Сході, як Дубай (ОАЕ) або Доха (Катар), туристи виявляють підвищений інтерес до прямих далекомагістральних рейсів.

На цьому тлі європейські авіакомпанії почали збільшувати кількість прямих рейсів до Азії та Африки, адже крім того, що авіасполучення над країнами Перської затоки сильно обмежене через постійні обстріли, пасажири також просто не ризикують літати через цей регіон, пише Euronews Travel.

Зокрема, німецька Lufthansa минулого тижня оголосила про чотири додаткові рейси між Мюнхеном і Сінгапуром та два рейси до Кейптауна (ПАР), а Austrian Airlines, що також входить до групи Lufthansa, додала 10 спеціальних рейсів з Відня до Бангкока (Таїланд). При цьому група заявила, що вже планує додати нові спеціальні рейси.

У свою чергу Air France почала використовувати літаки більшої місткості на своїх маршрутах до Бангкока, Сінгапуру, Делі, Мумбаї (обидва – Індія), Шанхаю (Китай), Токіо (Японія) та Пхукет (Таїланд), а також додала додаткові рейси до Бангкока, Сінгапуру та Делі.

Аналогічно British Airways останніми днями додала додаткові рейси між Бангкоком і Сінгапуром.

Водночас видання зазначає, що європейські авіакомпанії планували збільшити кількість рейсів до Азії задовго до початку кризи на Близькому Сході – на тлі постійно зростаючого інтересу з боку мандрівників в останні роки.

Так, на початку цього місяця Lufthansa оголосила про запуск рейсів із Франкфурта до Куала-Лумпура (Малайзія), а British Airways анонсувала нові рейси до столиці Шрі-Ланки Коломбо з жовтня та щоденні рейси з лондонського аеропорту Хітроу до Мельбурна (Австралія) через Куала-Лумпур з січня наступного року. Тим часом Virgin Atlantic планує запустити щоденні рейси з Лондона до столиці Південної Кореї Сеула наступного тижня.

Також авіакомпанії розширюють маршрутну мережу в країни Африки. Так, Air Europa з червня готується запустити рейси з Мадрида (Іспанія) до Йоганнесбурга (ПАР), а Aegean Airlines з жовтня готується літати з Афін до Касабланки (Марокко). Тим часом EasyJet у березні минулого року запустила прямі рейси з лондонського аеропорту Гатвік на Кабо-Верде біля узбережжя Західної Африки, а в травні планує додати маршрут туди з Брістоля.

Хаос в авіації через війну в Ірані

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, війна в Ірані торкнулася пасажирських перевезень не тільки на Близькому Сході, але й у всьому світі. Справа в тому, що авіакомпаніям довелося шукати альтернативні маршрути польотів, паралельно задовольняючи підвищений попит мандрівників. Це призвело до різкого зростання цін на авіаквитки.

З іншого боку, мандрівники почали шукати безпечніші місця для відпочинку, звернувши увагу насамперед на країни Західної Європи, а також такі південні напрямки, як Італія, Іспанія, Мальта та Хорватія. І це також призвело до зростання обсягів продажів квитків у межах Європи.

