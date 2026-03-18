Ізраїль сподівається на народне повстання в Ірані, навіть якщо людей розстріляють, - WP

В Ізраїлі закликали США підготуватися до надання підтримки протестувальникам, якщо це станеться.

Згідно з телеграмою Державного департаменту, високопоставлені ізраїльські чиновники повідомили американським дипломатам, що іранських демонстрантів "розстріляють", якщо вони вийдуть на вулиці з протестами проти уряду. При цьому Ізраїль публічно закликає їх до народного повстання, повідомляє The Washington Post.

Посольство США в Єрусалимі в листі, в п'ятницю, 13 березня, вказує, що згідно з оцінкою ізраїльської сторони, іранський режим "не ламається" і готовий "боротися до кінця", незважаючи на вбивство 28 лютого верховного лідера Алі Хаменеї та кампанію бомбардувань з боку США та Ізраїлю, яка не припиняється.

Видання нагадує, що на початку поточного року режим Ірану вбив тисячі людей під час масштабних антиурядових демонстрацій. Як прогнозують ізраїльські чиновники, якщо велика кількість іранців знову вийде на вулиці, "народ буде знищений", оскільки Корпус вартових ісламської революції – головна військова сила Ірану – "має перевагу".

Відео дня

В статті йдеться, що справжність документа підтвердили двоє представників Державного департаменту.

Примітно, що незважаючи на похмурий прогноз, ізраїльські чиновники заявили, що сподіваються на народне повстання, і закликали США підготуватися до надання підтримки протестувальникам, якщо це станеться.

Експерт з Ірану з Університету Джонса Гопкінса Наргес Баджоглі зазначила, що іранці вже давно скептично ставляться до намірів Ізраїлю і що суперечливі сигнали, які містяться в документі, багато хто сприйме як бездушність і спробу скористатися життями іранців.

"Я думаю, що багато людей відчують себе дуже зрадженими цією оцінкою", - зауважила Баджоглі.

Видання поділилося, що посольство Ізраїлю у Вашингтоні заявило, що Ізраїль "зосереджений на знищенні військового потенціалу режиму – на благо всіх".

"Іранці раз по раз ризикували своїм життям, виходячи на вулиці, зокрема й у січні цього року. Є опозиційні угруповання, які вже роками самостійно працюють над поваленням режиму", - йдеться в заяві посольства.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що секретар Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані загинув в результаті атаки військових американських та ізраїльських літаків разом із сином Мортазою, заступником з питань безпеки секретаріату Вищої ради нацбезпеки Алі Резою Баятом та групою охоронців. Цю новину підтвердили офіційно в Ірані. Відомо, що на момент удару Ларіджані перебував в будинку своєї доньки в районі Пардіс. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомляв про знищення двох високопоставлених представників іранського режиму.

Також ми писали, що иректор Національного контртерористичного центру Сполучених Штатів Америки (NCTC) Джо Кент подав у відставку, оскільки він не згоден з війною проти Ірану, яку веде Вашингтон. Він підкреслив, що не може підтримувати операцію на Близькому Сході. Кент вважає, що Іран не становив безпосередньої загрози для США. Він висловив думку, що США розпочали війну проти Ірану "під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі". Кент зауважив, що цей конфлікт не приносить користі американському народу і не виправдовує ціну у вигляді людських життів.

Вас також можуть зацікавити новини: