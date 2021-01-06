Власникам автомобілів на іноземній реєстрації стало складніше отримати відшкодування від страхової компанії у разі ДТП.
Про це повідомляється на сторінці "Водії України" у Facebook.
Читайте такожКабмін затвердив вартість проїзду платними дорогами: хто скільки платитимеЗазначається, що страхові компанії почали відмовляти у виплаті власникам автомобілів на євро реєстрації (навіть з оригінальним дорученням) за завданий збиток своїх клієнтів.
Зокрема, згідно із опублікованою відповіддю страхової, для вирішення спору від власників авто почали вимагати надати документи із фіскальної служби, а також офіційний переклад довіреності на право представляти інтереси реального власника автомобіля.
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