Страхові компанії стали вимагати додаткові документи.

Власникам автомобілів на іноземній реєстрації стало складніше отримати відшкодування від страхової компанії у разі ДТП.

Про це повідомляється на сторінці "Водії України" у Facebook.

Читайте такожКабмін затвердив вартість проїзду платними дорогами: хто скільки платитимеЗазначається, що страхові компанії почали відмовляти у виплаті власникам автомобілів на євро реєстрації (навіть з оригінальним дорученням) за завданий збиток своїх клієнтів.

Зокрема, згідно із опублікованою відповіддю страхової, для вирішення спору від власників авто почали вимагати надати документи із фіскальної служби, а також офіційний переклад довіреності на право представляти інтереси реального власника автомобіля.

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Автор: УНІАН