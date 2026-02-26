За крок до революції: американці створили безпілотний літак розміром з F-16 (відео)

Раніше у компанії Hermeus заявляли, що хочуть розробити гіперзвуковий пасажирський літак.

У США створили надзвуковий експериментальний безпілотник Quarterhorse Mk 2.1, який за розмірами можна порівняти з винищувачем F-16 Fighting Falcon. Про це повідомила компанія-розробник Hermeus.

Це перший з трьох літаків у лінійці Mk 2. У компанії кажуть, що використовують пришвидшену модель розробки: замість багаторічних перерв між етапами випробувань нові апарати проєктують і запускають у максимально стислі строки.

Інформацію, зібрану під час кожного польоту, швидко впроваджують у наступні версії прототипів, що дає змогу поступово підвищувати швидкісні показники та вдосконалювати льотні характеристики.

Відомо, що Mk 2.1 літатиме на надзвуковій швидкості, а Mk 2.2 розвиватиме ще більшу швидкість, ніж його попередник.

Наступні етапи, зокрема версія 2.3, ще більше наблизять компанію до кінцевої мети - забезпечити тривалий політ із використанням прямоточного повітряно-реактивного двигуна та надати США повноцінні гіперзвукові можливості.

"‎Крок за кроком Hermeus створює найшвидший літак у світі", ‎- кажуть у компанії.

Hermeus ‎- що відомо

Hermeus ‎- американська стартап-компанія, яка займається розробкою гіперзвукових літаків.

Ціль компанії ‎- радикально прискорити повітряні перевезення за рахунок розробки декількох моделей інноваційних літаків подвійного призначення (цивільного та військового), здатних розвивати швидкість понад 4 Маха (приблизно 4900 км/год).

Серед іншого компанія розробляє Darkhorse ‎- багаторазовий багатоцільовий гіперзвуковий БпЛА, призначений, зокрема, для розвідувальних місій.

У серпні 2020 року Hermeus отримала контракт на 1,5 млн доларів від ВПС США на розробку літака, який в майбутньому увійде до складу президентського флоту США і буде служити йому в якості можливого "‎Борту номер один"‎.

Експериментальні літаки США ‎- інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що новітній американський надзвуковий літак X-59 QueSST від компанії Lockheed Martin здійснив свій перший політ.

Програма QueSST (Quiet SuperSonic Technology) покликана розробити технології, які дозволять суттєво знизити рівень шуму надзвукових літаків. Це дозволить скасувати заборону на виконання надзвукових польотів над населеними пунктами.

Також повідомлялося, що прототип перспективного надзвукового літака XB-1 від компанії Boom здійснив останній випробувальний політ. Успішне завершення всіх запланованих тестів демонстратора дозволить компанії перейти безпосередньо до створення повноцінного прототипу авіалайнера.

