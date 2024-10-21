На ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%.

Дизельні авто в Україні залишаються популярними, хоча попит на них знизився у вересні. Загалом за місяць українці купили 5,7 тисячі авто з дизельними двигунами, що на 26% менше, ніж у серпні.

Експерти "Укравтопром" пишуть, що із загальної кількості авто 1,5 тисячі нових (+16%) і близько 4,3 тисячі - уживані, ввезені з-за кордону (-34%). Таким чином, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 22% у вересні минулого року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їхній середній вік - 10,4 року.

Відео дня

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

Renault Duster - 406 одиниць;

Toyota Hilux - 148 од;

Volkswagen Touareg - 100;

Skoda Kodiaq - 81;

Mitsubishi L200 - 69.

ТОП-5 імпортованих уживаних дизельних авто:

Renault Megane - 413 одиниць;

Skoda Octavia - 324;

Volkswagen Passat - 279;

Nissan Qashqai - 226;

Volkswagen Golf - 169.

Авторинок в Україні - останні новини

У вересні український автопарк поповнили 2,1 тисячі нових авто з бензиновими ДВЗ. Лідерські позиції на ринку нових авто з бензиновими ДВЗ у вересні посідав Mazda CX-5 - компактний кросовер від японської компанії Mazda, який виробляють з 2012-го.

При цьому повідомляється, що минулого місяця автопарк України поповнили 5,7 тисячі нових легковиків, з яких 64% реалізували приватним клієнтам, а 36% - юридичним особам.

Вас також можуть зацікавити новини: