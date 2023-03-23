У Росії показники обсягів вантажоперевезень досягли рівня 2001 року.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій агресор фіксує падіння сукупного обсягу авіаційних вантажних перевезень, в тому числі поштових.

Як випливає з даних Росавіації, опублікованих в єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі агресора (ЕМІСС), через обмеження доступу на міжнародні ринки обсяг вантажоперевезень авіакомпаніями агресора за 2022 рік скоротився до 599,05 тис. т, що на 59,42% менше показників 2021 року,

Таким чином, показники досягли рівня 2001 року, коли авіакомпанії перевезли 614 тис.т вантажів.

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На міжнародні перевезення припадало 77% вантажопотоку російських авіакомпаній. Однак після закриття міжнародних ринків і ризику арештів літаків за кордоном найбільші вантажні авіакомпанії Росії AirBridgeCargo, SkyGates і "Атран" досі не відновили польоти.

Війна в Україні та російська авіація

2 березня 2022 року Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну.

У березні 2022 року Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ.

У листопаді 2022 року 50 літаків "Аерофлоту" були в простої. Половину з них розібрали на запчастини.

У березні 2023 року повідомлялося про те, що в Росії з декількох розвалюються літаків збирають один.

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