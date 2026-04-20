Уряд полегшить перетин кордону на авто: коли запрацюють зміни

Після легкових автомобілів настане черга вантажівок та автобусів.

Вже з червня у рамках проєкту "єЧерга" в Україні працюватиме електронна система перетину кордону для легкових авто. Подальше оновлення сервісу передбачає розширення функцій для вантажівок і автобусів, повідомив в Telegram міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Для громадян це означає, що запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок "єЧерги". Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці", – пише Кулеба.

Наявність страхового полісу "Зелена картка" для всіх типів транспорту буде перевірятися автоматично під час бронювання місця в черзі. Користувачу достатньо буде ввести номер транспортного засобу.

Щодо вантажного автотранспорту буде проведена інтеграція з митними документами Т1 і книжками МДП, тож право на пріоритетний проїзд отримають авторизовані економічні оператори (статус АЕО).

Як йдеться на сайті Мінрозвитку, за час функціонування системи "єЧерга" перетнули кордон за онлайн-записом понад 3 млн вантажівок та автобусів. Тож уряд і далі масштабуватиме проект на легкові авто і відлагоджуватиме механізми для комерційного транспорту.

Про намір налаштувати "єЧергу" для легкових машин в уряді оголосили в кінці минулого року. Попередньо проєкт запустили в експериментальному режимі на одному з пунктів пропуску.

Система почала діяти з 2023 року, коли електронну чергу перетину кордону для вантажівок вперше запровадили на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ біля польського кордону. "єЧергу" запускали, щоб знизити час простою автотранспорту безпосередньо при перетині кордону.

