У кампанії Гарріс готові заполонити соціальні мережі та ефір закликами до спокою та терпіння під час підрахунку голосів.

У Демократичній партії США готують швидку відповідь на випадок, якщо республіканець Дональд Трамп спробує передчасно заявити про перемогу на президентських виборах, як він зробив у 2020 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників кампанії Гарріс та Демократичної партії.

Як відомо, цього тижня кандидат від Республіканської партії повідомив, що сподівається оголосити про свою перемогу вже у день виборів, хоча експерти попереджають, що для оголошення остаточного результату може знадобитися кілька днів - зокрема, якщо будуть вимоги щодо перерахунку голосів у деяких ключових штатах.

Зазначається, що демократи готуються заполонити соціальні мережі та ефір закликами до спокою та терпіння під час підрахунку голосів.

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"Ми готові виступити на телебаченні і розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, які можуть використати свій вплив для опору", - сказав один із представників Демократичної партії.

Як відомо, у 2020 році Трамп оголосив себе переможцем уже вранці після дня виборів. Це сталося за три дні до того, як стали відомі результати, згідно з якими перемогу отримав демократ Джо Байден. При цьому Трамп не визнав результатів і досі стверджує, що голоси за нього вкрали за допомогою фальсифікацій.

Вибори у США 2024 - останні новини

Білий дім змінив офіційну стенограму заяви президента Джо Байдена, де він обізвав прихильників Трампа "сміттям". Там пояснили, що його слова були неправильно розтлумачені.

Начальник Стенографічного офісу Емі Сендс в електронному листі до представників Білого дому назвала цей крок "порушенням протоколу та принципів роботи", адже виправлення офіційних стенограм є незаконним та повинно бути узгодженим із Стенографічним офісом, чого адміністрація Байдена не зробила.

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