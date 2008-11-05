ЄП готовий штрафувати роботодавців за роботу для ”нелегалів”

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав посилення відповідальності роботодавців, що використовують працю нелегалів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Клаудіо ФАВА(група соціалістичних партій, Італія), схваленому 4 листопада на засіданні Комітету.

Проект директиви про посилення відповідальності роботодавців, передбачає, зокрема, запровадження мінімальних покарань проти роботодавців, що використовують роботу нелегальних мігрантів у вигляді штрафів, доплати недоплачених зарплат тощо. При цьому, у випадках повторення порушень, пов’язаних з працевлаштуванням нелегальних мігрантів, проект Директиви передбачає встановлення кримінальної відповідальності. Кримінальну відповідальність також передбачається встановити у випадку працевлаштування значної кількості нелегальних мігрантів та у випадку, якщо умови праці мають ознаки експлуатації, жорстокості, або якщо працюючий нелегал є жертвою торгівлі людьми.

У будь-якому випадку, директива передбачає сплату роботодавцем супи несплачених ним податків за весь період роботи нелегального мігранту чи мігрантів, а також, видатки, пов’язані з поверненням нелегального мігранту на Батьківщину.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на розгляд у сесійній залі Європарламенту у грудні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2007 року Європейська комісія запропонувала посилити санкції проти роботодавців, які наймають нелегальних мігрантів.

Головна мета проекту Директиви, представленого Комісією, – встановити схожі санкції в усіх країнах-членах ЄС. Усі санкції передбачено здійснювати лише відносно роботодавців, а не відносно робітників.

У вигляді превентивного заходу передбачається запровадити обов’язкову для роботодавців перевірку перед наймом на роботу вихідців з третіх країн наявності у них права на проживання, або іншої еквівалентної авторизації.

Крім того, пропонується зобов’язати підприємства інформувати національну владу про наявність у них робітників з третіх країн.

На сьогодні 26 з 27 країн-членів ЄС запровадили різноманітні санкції проти роботодавців, які використовують працю нелегальних мігрантів, а в 19-ти країнах передбачена і кримінальна відповідальність.