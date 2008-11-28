”Східне партнерство” має стати додатком до відносин Україна-ЄС

Гаага. 28 листопада. УНІАН. Директор міжнародних програм Центру економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що ініціатива “Східного партнерства”, яка зараз готується до схвалення Європейським Союзом є продовженням Європейської політики сусідства і має вважатися лише додатковим інструментом до двосторонніх відносин Україні-ЄС.

Таку думку він висловив в розмові з власним кореспондентом УНІАН під час перебування в Гаазі.

“Східне партнерство” не є ініціативою, яка дійсно зробить одразу прорив, це продовження політики сусідства, можливо, більш сконцентрованої, з урахуванням регіональних інтересів, але в цьому точно, чого не повинно бути, - щоб увага переключалася від переговорів про нашу угоду до цих інструментів, це – додаткові інструменти”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ зазначив, що на сьогодні в проекті рішення ЄС щодо “Східного партнерства” не враховані пропозиції України про створення нового практичного інструменту, якій має замінити плани дій Україна-ЄС та містити чіткі орієнтири і відповідальність щодо досягнення тих чи інших цілей двостороннього співробітництва.

“Дуже важливо те, чого немає в Східному партнерстві, – там немає спільної відповідальності, спільного моніторингу ефективності виконання, чітких пріоритетів, чого потрібно досягати”, - сказав експерт.

Він також зазначив, що дуже важливим є питання фінансового забезпечення програм в рамках реалізації ініціативи Східного партнерства для того, щоб воно було успішним.

В.ЧАЛИЙ також не виключив, що ініціатива “Східного партнерства” може створити нові можливості для України в отриманні лідируючої ролі в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, в проекті комюніке Єврокомісії щодо “Східного партнерства” Єврокомісія пропонує визнати європейські прагнення східних країн-партнерів, зберігши преференційний статус для Росії.

Єврокомісія, зокрема, планує запропонувати підписати угоди про асоціацію з 6-ма східноєвропейськими країнами: Білоруссю, Молдовою, Україною, Грузією, Вірменією та Азербайджаном в найближчі роки та визнати “європейські ідентичність та прагнення цих країн”, створити зони вільної торгівлі з можливою трансформацією в Європейську економічну зону, запровадження безвізового режиму з 6-ма країнами, підписання меморандумів про взаєморозуміння для забезпечення енергетичної безпеки ЄС, збільшення видатків ЄС на допомогу країнам-східним партнерам вдвічі до 2013 року та в 3,3 рази – до 2020 року.

Комюніке має бути офіційно схвалено і оприлюднено 3 грудня цього року, після чого його планується розглянути на засіданні Європейської Ради (самміті голів-держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня цього року.

Країни-члени ЄС схвалили ініціативу Східного партнерства, представлену Швецією та Польщею, на засіданні Європейської Ради у червні цього року і доручили Єврокомісії підготувати пропозиції щодо цієї нової політики ЄС відносно східних країн-сусідів, за винятком Росії.