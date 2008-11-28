”Східне партнерство” має стати додатком до відносин Україна-ЄС
Переконаний експерт Валерій Чалий
Гаага. 28 листопада. УНІАН. Директор міжнародних програм Центру економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що ініціатива “Східного партнерства”, яка зараз готується до схвалення Європейським Союзом є продовженням Європейської політики сусідства і має вважатися лише додатковим інструментом до двосторонніх відносин Україні-ЄС.
Таку думку він висловив в розмові з власним кореспондентом УНІАН під час перебування в Гаазі.
“Східне партнерство” не є ініціативою, яка дійсно зробить одразу прорив, це продовження політики сусідства, можливо, більш сконцентрованої, з урахуванням регіональних інтересів, але в цьому точно, чого не повинно бути, - щоб увага переключалася від переговорів про нашу угоду до цих інструментів, це – додаткові інструменти”, - сказав він.
В.ЧАЛИЙ зазначив, що на сьогодні в проекті рішення ЄС щодо “Східного партнерства” не враховані пропозиції України про створення нового практичного інструменту, якій має замінити плани дій Україна-ЄС та містити чіткі орієнтири і відповідальність щодо досягнення тих чи інших цілей двостороннього співробітництва.
“Дуже важливо те, чого немає в Східному партнерстві, – там немає спільної відповідальності, спільного моніторингу ефективності виконання, чітких пріоритетів, чого потрібно досягати”, - сказав експерт.
Він також зазначив, що дуже важливим є питання фінансового забезпечення програм в рамках реалізації ініціативи Східного партнерства для того, щоб воно було успішним.
В.ЧАЛИЙ також не виключив, що ініціатива “Східного партнерства” може створити нові можливості для України в отриманні лідируючої ролі в регіоні.
Як повідомляв УНІАН, в проекті комюніке Єврокомісії щодо “Східного партнерства” Єврокомісія пропонує визнати європейські прагнення східних країн-партнерів, зберігши преференційний статус для Росії.
Єврокомісія, зокрема, планує запропонувати підписати угоди про асоціацію з 6-ма східноєвропейськими країнами: Білоруссю, Молдовою, Україною, Грузією, Вірменією та Азербайджаном в найближчі роки та визнати “європейські ідентичність та прагнення цих країн”, створити зони вільної торгівлі з можливою трансформацією в Європейську економічну зону, запровадження безвізового режиму з 6-ма країнами, підписання меморандумів про взаєморозуміння для забезпечення енергетичної безпеки ЄС, збільшення видатків ЄС на допомогу країнам-східним партнерам вдвічі до 2013 року та в 3,3 рази – до 2020 року.
Комюніке має бути офіційно схвалено і оприлюднено 3 грудня цього року, після чого його планується розглянути на засіданні Європейської Ради (самміті голів-держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня цього року.
Країни-члени ЄС схвалили ініціативу Східного партнерства, представлену Швецією та Польщею, на засіданні Європейської Ради у червні цього року і доручили Єврокомісії підготувати пропозиції щодо цієї нової політики ЄС відносно східних країн-сусідів, за винятком Росії.