Польща вважає, що Україна і Грузія не скоро вступлять до НАТО

Варшава. 26 січня. УНІАН. Приєднання колишніх радянських республік і незалежних з початку дев’яностих років 46-мільйонної України та майже 5-мільйонної Грузії до НАТО є «досить віддаленою перспективою”.

Таку думку в інтерв’ю британському виданню “The Daily Telegraph” висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Польський міністр, якого називають одним із реальним кандидатів на посаду нового генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, пояснив свою думку тим, що НАТО не готове зараз взяти в свої ряди Київ та Тбілісі.

«Не зараз. В цей момент є воля заохочувати їх реформуватись», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він вважає, що НАТО та Євросоюз «виснажені розширенням».

Крім цього, швидшій інтеграції України та Грузії, які розраховували приєднатись до плану з членства в НАТО в 2008 році, не сприяє економічна рецесія у світі.

Водночас глава польського МЗС заявив, що не вважає затягування з інтеграцією цих двох країн в НАТО перемогою Росії, яка гостро виступає проти вступу в Альянс колишніх радянських республік.

Він також висловив сумнів, що Росія посилила свій авторитет у світі за останні півроку через серпневу війну в Грузії та припинення поставок газу до України та країн Європейського Союзу на початку 2009 року.

Р.СІКОРСЬКИЙ зауважив, що Радянський союз, котрий конкурував зі США за лідерство у світі, ніколи не дозволяв собі припиняти поставки газу до Західної Європи.

Як повідомляв УНІАН, на останньому самміті НАТО в квітні 2008 року Україна та Грузія отримали запевнення, що приєднаються до Альянсу, але не отримали плану по членству в НАТО, якого домагались і який вважається необхідним етапом для інтеграції.

Довідка УНІАН. Північноатлантичний альянс (НАТО) заснували 4 квітня 1949 року Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Великобританія спільно з США для противаги можливій мілітарній загрозі з боку Радянського союзу.

З того часу НАТО розширювався 7 разів, в тому числі двічі після розпаду СРСР.

Першими серед колишніх радянських держав-сателітів до НАТО вступили Польща, Чехія та Угорщина в 1999 році. В 2004 до НАТО вступили ще Латвія, Литва, Естонія, Словенія, Словаччина, Болгарія та Румунія.

В 2009 році до НАТО, яке нині об’єднує 26 країн, приєднаються Албанія та Хорватія.

Серед претендентів на вступ, крім України та Грузії, також Македонія, Кіпр, Чорногорія, Боснія та Герцеговина.