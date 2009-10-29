ЄС може і не дати макрофіансової допомоги Україні

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ заявляє, що підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про соціальні стандарти негативно вплине на співпрацю не лише з Міжнародним валютним фондом (МВФ), але й з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам після завершення саміту Європейської народної партії, в якому він брав участь за дорученням прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

“Спілкування з основними лідерами – канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Президенто Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ, прем’єр-міністром головуючої в ЄС Швеції Фредеріком РЕЙНФЕЛЬДТОМ показало, що всі ці лідери уважно стежать за подіями в Україні”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

“Всі висловили занепокоєння в зв’язку з наміром Президента не ветувати, а підписати, або в той чи інший спосіб дати життя цьому закону про підвищення соціальних стандартів, і на їх думку, це є крок великої відповідальності, яку, у випадку, якщо буде здійснений такий крок візьме на себе саме Президент”, - додав український віце-прем’єр.

За словами Г.НЕМИРІ, підписання закону про підвищення соціальних стандартів поставить під сумнів не лише подальшу реалізацію програми stand-by МВФ, але можливість отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС, питання про надання якої зараз обговорюється в Єврокомісії.

“Для мене очевидно, і я донесу це по поверненню своїм колегам з Кабінету міністрів, що мають бути здійснені всі кроки, щоб відвернути цю загрозу, яка постала зараз над програмою з МВФ і над перспективою отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС”, - сказав віце-прем’єр.

Він також зазначив, що рішення Президента України може вплинути і на результати саміту Україна-ЄС, який має відбутися на початку грудня в Києві.

“У випадку розвитку цього негативного сценарію, не виключено що будуть поставлені під сумнів і низка питань, які зараз планується обговорювати під час самміту Україна-ЄС у Києві в грудні цього року”, - наголосив Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не буде ветувати Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році». «За» проголосувало 254 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі за даний законопроект фракція БЮТ і частково фракція «Наша Україна – Народна самооборона».

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

15 жовтня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що ЄС може надати Україні 700 млн. євро у вигляді макрофінансової допомоги, з них 300 млн. євро – у вигляді гранту.