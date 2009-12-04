Угода про асоціацію з ЄС має стати прикладом для інших

Київ. 4 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом має стати прикладом для інших країн регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на пленарному засіданні 13-го саміту Україна - Європейський Союз сьогодні у Києві.

За словами Президента, вступ до ЄС через укладення і реалізацію Угоди про асоціацію має для України велике внутрішньополітичне значення, оскільки служить віссю для досягнення внутрішньої згоди у реалізації необхідних для країни реформ.

«Ми усвідомлюємо, що на сьогодні багато залежить від того, наскільки швидко і якісно Україна адаптує свою інфраструктуру, сільське господарство, енергетичну галузь, законодавчу базу до норм Європейського Союзу», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим, Президент підкреслив, що Україні так само потрібно побачити політичне розуміння з боку Євросоюзу того, «що на усіх нас лежить велика політична відповідальність за те, щоб Угода про асоціацію стала свого роду прикладом для інших країн регіону – сусідів України на шляху європейської інтеграції».

Говорячи про сьогоднішній саміт, В.ЮЩЕНКО висловив думку, що його важливою, навіть символічною ознакою є те, що він є першим заходом високого рівня за участю Європейського Союзу після набуття 1 грудня чинності Лісабонською угодою.

«Порядок денний сьогоднішнього саміту є традиційно насиченим і концентрується на обговоренні та досягненні проміжних компромісних рішень щодо низки принципово важливих для наших двох сторін задач», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, особливим питанням порядку денного саміту є обговорення стану переговорного процесу з укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи, безумовно, положення про створення зони вільної торгівлі.

Важливим питанням порядку денного він назвав питання енергетичної безпеки. «Де Україна грає і хоче грати відповідну посильну роль», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Мені приємно, що на перший план ми винесли тему взаємодії у подоланні глобальних викликів, таких як фінансова криза, зміна клімату, питання енергетичної безпеки. На мій погляд, це є одними із найбільш серйозних викликів сьогодення», - сказав Президент.

Важливим для обох сторін, за його словами, є також визначення перспектив співпраці у сфері зовнішньої політики та безпеки, співробітництва у сфері юстиції, свободи і безпеки, включаючи питання міграції та віз.

«Такий порядок денний свідчить про те, що Євросоюз розглядає Україну як стратегічно важливого партнера у розв’язанні найбільш актуальних проблем як глобального, так і регіонального масштабів», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.