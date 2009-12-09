ПАРЄ розповів Україні, як реформувати правову систему

Київ. 9 грудня. УНІАН. Найважливішими поточними завданнями для України у сфері права Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи вважає запровадження з 1 січня 2010 року нового антикорупційного законодавства, внесення на розгляд Верховної Ради проекту нового Кримінального процесуального кодексу та вирішення питання з фінансуванням судової влади.

Про це за підсумками зустрічі з доповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ Ренатою ВОЛЬВЕНД повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, поінформували УНІАН в прес-службі Мін’юсту.

У ході зустрічі доповідач ПАРЄ зазначила, що вказані три завдання є найважливішими кроками, які має здійснити Україна найближчим часом. На думку Р.ВОЛЬВЕНД, Міністерство юстиції України має докласти максимум зусиль для реалізації цих завдань у найкоротший термін.

У ході зустрічі доповідач ПАРЄ висловила здивування щодо окремих заяв, що лунають в Україні, якими ставиться під сумнів необхідність запровадження з 1 січня 2010 року нових антикорупційних законів.

Р.ВОЛЬВЕНД також наголосила на недоцільності зволікання з внесенням до Верховної Ради України нового Кримінального процесуального кодексу, проект якого був розроблений Міністерством юстиції та Національною комісією зі зміцнення демократії та верховенства права. На думку доповідача ПАРЄ, український уряд має забезпечити внесення цього документу до парламенту до початку президентських виборів.

В свою чергу М.ОНІЩУК, зауважив, що норми антикорупційних законів вступлять в силу з 1 січня 2010 року. За його словами, не існує й проблеми щодо неконституційності указаних законів. “А дискусії щодо доцільності певних обмежень та заходів, які запроваджуються даними законами, не можуть бути підставою для скасування чи відтермінування указаних законодавчих актів в цілому”, - сказав він.

Міністр юстиції запевнив доповідача ПАРЄ в рішучості намірів уряду щодо ухвалення проекту нового Кримінального процесуального кодексу. Остаточне затвердження урядом проекту Кодексу є, за його словами, «питанням найближчого часу».