Автомобілісти ЄС хочуть покращити безпеку пішохідних переходів

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Міжнародна автомобільна федерація закликає ЄС до встановлення мінімальних стандартів облаштування пішохідних переходів.

Про це йдеться у повідомленні Федерації, текст якого передано УНІАН.

“Щороку понад 8 тис. Пішоходів гинуть в дорожньо-транспортних пригодах в Європі. Практично кожна четверта ДТП трапляється на пішохідному переході”, - зазначається у повідомленні Федерації.

На переконання Федерації, мають бути встановлені мінімальні вимоги до маркування пішохідних переходів, освітлення та дорожніх знаків.

У повідомленні зазначається, що в результаті проведеного дослідження Автомобільним клубом Італії та 16-ма клубами-партнерами дослідження пішохідних переходів в 31-му місті Європи, стало зрозумілим, що ситуація погіршується порівняно з 2008 роком.

Загалом було вивчено 310 пішохідних переходів з точки зору системи переходу, доступності, денної та нічної видимості.

“Навіть пішохідні переходи з освітленням можуть нести ризики та знижувати рівень безпеки, якщо вони не гарно оздоблені”, - зазначається у повідомленні.

На переконання Федерації, покращення пішохідних переходів в багатьох країнах можна досягти за рахунок запровадження “мигаючого зеленого”, як перехідного етапу між зеленим та червоним світлом для того, щоб пішоходи могли приймати рішення щодо переходу дороги відповідно власних фізичних кондицій. Крім того, Федерація пропонує встановлювати апарати зворотного відліку та світлодіодні лампи освітлення переходів для покращення видимості, особливо в темний час.

“Ці кроки особливо необхідні для покращення умов життя людей з обмеженими можливостями та враховуючи старіння населення в Європі”, - зазначає Федерація.

Згідно з результатами дослідження, переходи, що отримали найкращу оцінку, об лаштовані в Братиславі, у Роттердамі – найбільша кількість переходів, що отримали позитивну оцінку, а в Страсбурзі – найбільша кількість переходів, що отримали оцінку “дуже добре”.

Водночас, 53 з 310 переходів оцінені негативно. При цьому найгірше об лаштовані переходи в Мілані та в Неаполі, де жоден перехід не отримав позитивної оцінки.

Дослідження проводилося з 3 червня по 24 вересня в 31-му місті Європи: Барселоні, Белграді, Берліні, Братиславі, Брюсселі, Бухаресті, Будапешті, Копенгагені, Дубровніку, Франкфурті, Женеві, Гельсінкі, Істанбулі, Лінці, Любляні, Лондоні, Люксембургу, Мадриді, Мілані, Мюнхені, Неаполі, Осло, Парижі, Празі, Римі, Роттердамі, Севільї, Стокгольмі, Страсбурзі, Відні та Загребі.