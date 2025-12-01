Страхові тарифи у Чорному морі зросли після атаки України на танкери, - Reuters

Зросли ставки, пов'язані із страхуванням суден від військових ризиків.

Вартість доставки товарів через Чорне море зросла на фоні атак українських військових безпілотників по нафтовим танкерам російського тіньового флоту. Як пише Reuters з посиланням на джерела в галузі, побоювання щодо подальших атак призвели до зростання витрат на страхування від військових ризиків.

За даними джерел у сфері судноплавства та страхування, ставки військового ризику для типового семиденного періоду рейсу, які встановлюються окремими андеррайтерами та базуються на вартості судна, зросли до 0,5% для заходів в українські порти з 0,4% тиждень тому.

Джерела додали, що страхування від військових ризиків для російських чорноморських портів, яке зазвичай є вищим, котирувалось на рівні від 0,65 до 0,8% порівняно з приблизно 0,6% минулого тижня.

Видання нагадало, що Чорне море має вирішальне значення для перевезення зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води спільно використовуються Болгарією, Грузією, Румунією та Туреччиною, а також Росією та Україною.

Ураження танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, що 28 листопада у Чорному морі, недалеко від турецьких проток, загорілося два танкери - Kairos та VIRAT. Обидва належать до тіньового російського флоту, і перевозили нафту в обхід міжнародних санкцій. Обидва судна внесені до санкційних списків.

За даними джерел, танкери були уражені морськими дронами СБУ. Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації.

Як оцінили світові ЗМІ, цими ударами Україна підірвала спроможності Росії з обходу нафтових санкцій. Україна й раніше вражала російські кораблі у Чорному морі за допомогою дронів, однак, удари біля узбережжя Туреччини являють собою значне розширення оперативного діапазону та демонструють можливості морських дронів.

