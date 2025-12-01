Страхові тарифи у Чорному морі зросли після атаки України на танкери, - Reuters

Вартість доставки товарів через Чорне море зросла на фоні атак українських військових безпілотників по нафтовим танкерам російського тіньового флоту. Як пише Reuters з посиланням на джерела в галузі, побоювання щодо подальших атак призвели до зростання витрат на страхування від військових ризиків.
За даними джерел у сфері судноплавства та страхування, ставки військового ризику для типового семиденного періоду рейсу, які встановлюються окремими андеррайтерами та базуються на вартості судна, зросли до 0,5% для заходів в українські порти з 0,4% тиждень тому.
Джерела додали, що страхування від військових ризиків для російських чорноморських портів, яке зазвичай є вищим, котирувалось на рівні від 0,65 до 0,8% порівняно з приблизно 0,6% минулого тижня.
Видання нагадало, що Чорне море має вирішальне значення для перевезення зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води спільно використовуються Болгарією, Грузією, Румунією та Туреччиною, а також Росією та Україною.
Ураження танкерів у Чорному морі
Нагадаємо, що 28 листопада у Чорному морі, недалеко від турецьких проток, загорілося два танкери - Kairos та VIRAT. Обидва належать до тіньового російського флоту, і перевозили нафту в обхід міжнародних санкцій. Обидва судна внесені до санкційних списків.
За даними джерел, танкери були уражені морськими дронами СБУ. Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації.
Як оцінили світові ЗМІ, цими ударами Україна підірвала спроможності Росії з обходу нафтових санкцій. Україна й раніше вражала російські кораблі у Чорному морі за допомогою дронів, однак, удари біля узбережжя Туреччини являють собою значне розширення оперативного діапазону та демонструють можливості морських дронів.