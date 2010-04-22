Європа перебуватиме у розгубленості від угод про флот?

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Директор програми «Росія в регіональному та глобальному контексті» Фінського інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС вважає, що Європа перебуватиме в певній розгубленості від угоди між Україною і РФ про флот.

Про це він заявив у телефонному коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Думаю, Європа перебуватиме зараз у певній розгубленості, тому що, думаю, європейських політиків здивує не сам факт розміну, а те, що це відбулося так швидко після виборів і після перших візитів, це Європу дещо застане зненацька», - сказав експерт.

Він зазначив, що на сьогоднішній день, складно говорити про те, яким чином факт підписання договору про продовження термінів перебування російського флоту на території України вплине на відносини Україна-ЄС, зазначивши, що можливі два варіанти.

Перший варіант – рішення Європи продовжити боротися за Україну, засноване на розумінні складної економічної ситуації в Україні, а також того, що нинішній час є чи не одним із найсприятливіших для вимоги від України реформ.

«Європа зрозуміє, що ніколи все одно сприятливіших умов для вимоги від України реформ не існувало, й тоді вона боротиметься за Україну не геополітичними методами, але тим не менш добиваючись реформ, прозорості, лібералізації, які безумовно рухатимуть Україну автоматично в бік зближення з Європою», - сказав А.МОШЕС.

Разом із тим, він не виключив й іншого варіанту, який буде заснований на аргументації того, що Україна зробила свій геополітичний вибір.

«Україна зробила свій вибір, це вибір у бік зближення з Росією, це вибір у бік геополітичного впливу Росії, відповідно Росія повинна брати на себе всю відповідальність за підтримку економічної стабільності в Україні. В Європі немало політиків, які готові сприйняти цю аргументацію», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.