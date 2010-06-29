УКАБ заявляє, що ЄС хоче вилучити із ЗВТ агропродукцію...

Київ. 29 червня. УНІАН. Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) закликає уряд обстоювати інтереси українського агропромислового комплексу на переговорах про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві керівники асоціації.

На думку президента УКАБ Олексія ЛІССІТСИ, Європа нав`язує Україні невигідні умови підписання договору про створення ЗВТ, і у разі ухвалення цих умов АПК України зазнає втрат.

За словами генерального директора УКАБ Володимира ЛАПИ, Євросоюз пропонує Україні створювати ЗВТ не на паритетних умовах. Він повідомив, що в ЄС дуже сильний тарифний захист внутрішнього ринку, ввізні мита на деякі продукти харчування досягають ста і більше відсотків, а Україна при вступі до СОТ взяла на себе зобов`язання знизити мита від нуля до 10%, тому різниця у тарифах буде не на користь нашої країни, що може призвести до того, що експорт з ЄС до України буде значно більшим, ніж з України до ЄС. Окрім того, ЄС пропонує або взагалі вилучити з переліку продуктів, які дозволяється ввозити в рамках ЗВТ, ті продукти, які наша держава зацікавлена експортувати до ЄС, або встановити на них невигідні для України квоти. Зокрема, це стосується і зерна.

Експерти відзначають, що Україна сьогодні фактично експортує більше продукції, ніж зможе експортувати у рамках ЗВТ.

Крім того, розмір державної підтримки у ЄС значно вищий, ніж в Україні. Також ЄС вимагає скасування експортного мита на соняшник, однак експерти відзначають, що це буде руйнівним не лише для олійної промисловості, а й для інших галузей, зокрема тваринництва, які використовують продукцію переробки соняшнику. У результаті скасування мита Україна може перетворитися з експортера соняшникової олії на імпортера, при цьому ціни на соняшникову олію в ЄС вищі, ніж в Україні, що призведе до зростання цін на олію приблизно на 70%, а на продукцію з використанням соняшникової олії (майонези, маргарини) – на 130-150%. Тому УКАБ закликає українську переговорну групу обстоювати збереження експортного мита на насіння соняшнику.

«Ми зробили відповідні розрахунки, насамперед, по так званих критичних видах продукції, де наслідки для українського сільського господарства можуть бути суттєвими. Наприклад, ми вважаємо, що по всіх трьох видах м`ясної продукції – курятині, свинині і яловичині – квоти на імпорт цієї продукції до ЄС у зоні вільній торгівлі мають бути не менше 50 тис. тонн. Якщо будуть забезпечені такі умови, мотивація у виробників розвиватиме виробництво і приходитиме до європейських стандартів якості. По зернових культурах… ми вважаємо, що можна вести розмову про повну лібералізація торгівлі зерном…», – сказав В.ЛАПА.

О.ЛІССІТСА відзначив, що Україна навряд чи зможе обстоювати всі свої вимоги, але головні позиції необхідно обстоювати, інакше підписання договору щодо ЗВТ буде економічно недоцільним.