”Газпром” судитиметься з Литвою?

Київ. 26 серпня. УНІАН. ”Газпром”, єдиний постачальник газу до Литви, погрожує Вільнюсу судом у тому разі, якщо Литва без консультацій з концерном реформуватиме газотранспортну систему.

Раніше повідомлялося, що влада Литви, намагаючись позбутися впливу ”Газпрому”, ініціювала розподіл Lietuvos Dujos на транспортну й торгову складові. При цьому більш як 37 відсотків Lietuvos Dujos належить російському концерну.

Як повідомляє агентство REGNUM, 25 серпня прем`єр-міністр Литви Андрюс КУБІЛЮС і міністр енергетики Арвідас СЕКМОКАС визнали, що в уряд надійшов лист ”Газпрому”, в якому заявляється про можливість звернення з позовом до міжнародного арбітражу. При цьому А.СЕКМОКАС заявив, що тон листа ”доволі ультимативний” і його можна трактувати ”як тиск великої компанії на маленьку країну”.

Уряд Литви в липні розглянув законопроект про розподіл національного газового концерну Lietuvos dujos на два підприємства (транспортну й торгову компанії) не пізніше березня 2012 року. Таку можливість передбачає прийнятий в 2009 році Третій енергопакет ЄС, спрямований на розвиток конкуренції на ринках енергій. Аналогічне рішення щодо газової компанії Eesti Gaas, яка на 47 відсотків належить ”Газпрому” й ”Ітері”, готує Естонія.

Країни Прибалтики платять за російський газ найвищі ціни в ЄС, відзначає Лєнта.ру. Так, ціна природного газу в Литві на 100-150 доларів вища за ціни на газ в Західній Європі. Влада Естонії й Литви вважає, що виділення газотранспортної системи в окрему компанію дасть змогу створити конкуренцію на газових ринках і знизити ціни на газ.

Литва, найбільший споживач російського палива в Прибалтиці, має намір збудувати термінал зрідженого газу потужністю в 3 мільярди кубометрів на рік. Це, на думку Вільнюса, дасть змогу Литві повністю відмовитися від дорогого російського газу. При цьому в уряді Литви стверджують, що не розділивши розподіл і транспортування газу, будувати термінал немає сенсу, оскільки держава не управляє газотранспортними магістралями.

Eesti Gaas і Lietuvos dujos є монополістами з транспортування й розподілу, а також продажу російського газу в Естонії і Литві. Акціонерами Eesti Gaas є ”Газпром” (37 відсотків акцій), E.ON Ruhrgas AG (33,66 відсотка), Fortum (17,72 відсотка), Itera Latvija (9,85 відсотка) і міноритарії. Акціонерами Lietuvos dujos є E.ON Ruhrgas International (38,9 відсотка), ”Газпром” (37,1 відсотка) і уряд Литви (17,7 відсотка).