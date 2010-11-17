План дій про безвізовий режим з Україною передбачатиме постійний мониторинг

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. В Єврокомісії наголошують, що План дій для України зі скасування віз передбачатиме постійний моніторинг.

Про це повідомив сьогодні власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник Єврокомісії.

“Це не буде дорожня карта, як для Балкан, не буде автоматизму, буде постійна процедура моніторингу виконання”, - сказав він.

Чиновник зазначив, що зараз процес узгодження Плану дій ще триває між Євро комісією та країнами-членами ЄС.

“Якщо все буде гаразд, то ми зможемо представити План дій для скасування віз (на саміті з Україною 22 листопада – УНІАН), в якому будуть визначені технічні вимоги”, - сказав він.

Представник Єврокомісії нагадав, що План дій складатиметься з двох частин. Перша передбачатиме здійснення необхідних законодавчих змін, а друга – імплементацію цих змін на практиці в питаннях управління кордоном, забезпечення безпеки, управління міграцією, захисту персональних даних тощо.

Він також не виключив, що питання забезпечення фундаментальних свобод в Україні може вплинути на остаточне рішення щодо надання Україні Плану дій зі скасування короткотермінових віз.

“Питання прав людини та фундаментальних свобод безпосередньо пов’язані з питаннями безпеки. Якщо будуть суттєві порушення прав людини, це, звичайно, вплине на весь комплекс наших відносин”, - сказав представник Єврокомісії.

Разом з тим, на уточнююче запитання, чи означає це, що ситуація з функціонуванням демократії в Україні не впливатиме на схвалення рішення про надання Плану дій щодо безвізового режиму до саміту, представник Єврокомісії відповів: “Я би так не сказав”.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали безвізовий діалог у жовтні 2008 року.

В травні цього року сторони принципово погодили надання Україні Плану дій щодо переходу до безвізового режиму, який за своєю сутністю має нагадувати “дорожні карти”, надані свого часу країнам Західних Балкан.

25 жовтня Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках щодо “Східного партнерства” окреслила основні параметри Плану дій. Остаточне рішення щодо його надання Україні має бути схвалено Єврокомісією після консультацій з країнами-членами ЄС.

Консультації з цього питання ще тривають.

Україна сподівається отримати План дій на саміті Україна-ЄС 22 листопада.