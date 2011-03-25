Українську опозицію залучать до переговорів Україна-ЄС

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що українська опозиція буде залучена до переговорів Україна-ЄС про угоду про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона сказала сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом Європарламенту Єжи БЗУЕКОМ.

“Українську опозицію європейські лідери запросили до спільного формування концепції справжніх реформ, а не тільки реформ, які сьогодні пропонуються владою, і які не є реформами, а є просто забезпеченням тіньового бізнесу діючої української верхівки”, - сказала вона.

“Ми будемо брати безпосередню участь в тому, щоб угода про асоціацію дала надію на повернення до демократичних цінностей”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.