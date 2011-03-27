Грищенко обговорив з колегами з ЄС та США безпеку українців в Лівії

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час зустрічей в Брюсселі з представниками ЄС та США обговорив питання забезпечення безпеки українців, які все ще перебувають в Лівії.

Про це він повідомив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я використовував практично кожну зустріч для того, щоб довести до своїх співрозмовників пріоритет безпеки тих громадян України, які все ще там перебувають, це, в першу чергу, - медики, лікарі, медсестри, які працюють в шпиталях, де є надзвичайна потреба”, - сказав міністр.

“Багато з них не повертаються додому не лише з якихось меркантильних міркувань, а тому що відчувають, як кажуть, що в цих умовах їх місія особливо витребувана. Тому забезпечити виконання цієї їх дуже важливої функції і забезпечити можливість повернення тих, хто до цього готовий і є для нас пріоритет”, - додав К.ГРИЩЕНКО.

Він нагадав, що зараз до берегів Лівії наближається український великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський”, який зможе за потреби евакуювати людей як з портів, так і просто з берега.

У зв’язку з цим, за словами міністра, виникає питання забезпечення безпеки його підходу до берегів Лівії, а також гарантування евакуації за відсутності авіаційних ударів.

“Ну і звичайно нас не може не турбувати, щоб не дай Боже щось не трапилося із самим посольством, тому що там у нас залишились ті, хто займається евакуацією”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

В ході свого візиту до Брюсселю український міністр провів зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ, міністрами закордонних справ Польщі Радиславом СІКОРСЬКИМ та Швеції Карлом БІЛЬДТОМ, помічником Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філом ГОРДОНОМ.