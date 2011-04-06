ВР ратифікувала угоду з Францією про цивільний захист населення

Київ. 6 квітня. УНІАН. Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Французької Республіки про взаємодопомогу та співробітництво у галузі цивільного захисту населення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 310 народних депутатів з 401, зареєстрованого в сесійній залі.

Угода визначає умови здійснення співробітництва в галузі запобігання великим природним і техногенним ризикам та їх прогнозування, підготовки учасників цивільного захисту та надання добровільної і взаємної допомоги у випадках стихійного лиха або значних аварій.

Зокрема, згідно з Угодою, Сторони започатковують співробітництво у сферах запобігання великим природним і техногенним ризикам та їх прогнозування; охорони та захисту населення, майна та навколишнього середовища від загроз значного стихійного лиха (таких, як землетруси, повені, буревії, лісові пожежі) або значних техногенних аварій (пожеж або вибухів на промислових об´єктах або в громадських установах, аварій при транспортуванні небезпечних речовин, аварій на залізничному, повітряному, морському або автомобільному транспорті); професійної підготовки осіб, які задіяні в операціях з цивільного захисту населення; надання взаємної допомоги у випадку стихійного лиха або крупних аварій.

Угодою встановлено, що співробітництво здійснюється з урахуванням бюджетних можливостей кожної із Сторін.

Відповідно до Угоди, співпраця може здійснюватися у формах допомоги та консультацій з організації рятувальних операцій; розробки актів, які стосуються цивільного захисту, планів рятувальних операцій у надзвичайних ситуаціях, та підготовки осіб, які беруть у них участь; дослідження проблем, що становлять взаємний інтерес в галузі прогнозування, запобігання, оцінки та управління у надзвичайних ситуаціях; обміну експертами та фахівцями, а також обміну інформацією та документацією з цивільного захисту населення.