Європа вважає, що робить Україні більш привабливу пропозицію, ніж Митний Союз

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Договір про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом має бути привабливішим для України, ніж членство в Митному союзі з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Про це кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопоставлений європейський дипломат.

«Те, що ми пропонуємо, в довгостроковій перспективі набагато привабливіше», - сказав співрозмовник агентства.

Він відзначив, що договір про асоціацію передбачає інтеграцію ринків, а не просто вільну торгівлю.

При цьому, за словами дипломата, Брюссель уважно фіксує всі заяви українських чиновників про можливе приєднання України до Митного союзу і вважає, що стратегічний вибір має бути зроблений у Києві.

Співрозмовник агентства також висловив думку про те, що приєднання до Митного союзу порушить безліч складних питань для України. Серед них – питання, що стосуються взаємовідносин зі Світовою організацією торгівлі, а також питання, що стосуються переговорів з ЄС про ЗВТ.

А одночасне створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом і приєднання до Митного союзу, за словами дипломата, буде «дуже складно здійснити».

При цьому співрозмовник агентства наголосив, що Брюссель вірить у щирість бажання української влади зближуватися з Євросоюзом. «Ми не сумніваємося в щирості заяв тих повноважних представників, які говорять, що Україна зробила свій вибір, і цей вибір – інтеграція в ЄС», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Кабінету Міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійської економічної співдружності Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (число від 5 квітня) заявив, що Україна повинна спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю між Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив про те, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ з ЄС і завершення переговорів про це до кінця нинішнього року.