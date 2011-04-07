Ьуск вважає, що росіяни разом з поляками винні у катстрофі літака під Смоленськом

Варшава. 7 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК вважає, що росіяни разом з поляками винні у катастрофі польського літака Ту-154М, внаслідок якої рік тому загинуло 96 високопосадовців, в тому числі Президент Лех Качинський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТУСК сказав у програмі BBC 2 Newsnight, що була підготовлена разом з TVN.

„Росіяни частково винні у катастрофі польського президентського літака в Смоленську, але не визнають своєї провини”, - сказав Д.ТУСК.

Глава уряду зазначив, що з самого початку не мав великих ілюзій стосовно об’єктивності розслідування катастрофи, назвавши презентовану у січні цього року доповідь російського Міждержавного авіаційного комітету про причини трагедії односторонньою.

„Хоча у доповіді детально описуються близькі до правди помилки та халатність польської сторони, але залишається без відповіді питання про відповідальність Росії, яка також є очевидною”, - сказав Д.ТУСК.

Глава уряду висловив думку, що росіяни намагаються приховати деякі обставини трагедії не тому, що мають якісь „темні таємниці”, а через те, що, як правило, неохоче зізнаються у власних помилках.

Д.ТУСК також назвав несправедливою оцінку його ролі в обставинах, що призвели до Смоленської катастрофи, яку дав лідер опозиційної партії “Право та справедливість”, брат загиблого Президента Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, який раніше заявляв, що „політично та морально” за катастрофу відповідальний глава уряду (через те, що погодився розділити візити Президента та прем’єра Польщі до Катині – УНІАН).

„Можу зрозуміти брата так трагічно померлого Президента, який відчуває гіркоту через те, що сталося, але не сприймаю того, що він говорить. Багаторічне неприхильне ставлення Качинського до росіян та його політична конкуренція зі мною часто вели до несправедливих оцінок. Це те, з чим мушу жити”, - пояснив Д.ТУСК.

Сам Я.КАЧИНСЬКИЙ, якого також цитували в цій програмі, повторив свою тезу, що власне „рішення росіян” призвели до катастрофи літака, на якому до Катині летіла делегація польських високопосадовців.

„Важко сказати, чи це було цілеспрямована акція чи звичайний хаос”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року літак Президента Польщі Леха Качинського, на борту якого перебували 96 високопосадовців, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом. Л.Качинський із дружиною та делегацією високопоставлених посадових осіб планував взяти участь у меморіальних заходах до 70-х роковин Катинської трагедії.