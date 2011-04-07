На Тернопільщину з Ватикану привезли мощі Св. Іоанна Хрестителя

Тернопіль. 7 квітня. УНІАН. У Тернопільську область з Ватикана привезли мощі Св. Івана Христителя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Бучацькій єпархії Української греко-католицької церкви, сьогодні відбулася урочиста передача мощів храму Різдва Божої Матері (1867 року) у селі Улашківці Чортківського району.

У цьому селі окрім храму Різдва Божої Матері діє Василіянський монастир Св. Івана Хрестителя, в якому знаходяться дві чудотворні ікони: Пресвятої Богородиці та Івана Хрестителя.

Окрім цього, зберігся кам’яний хрест, поставлений у 1865 році ігуменом Ігнатієм Нагурським на тому місці, де колись у скелі біля монастиря стояла фігура Івана Хрестителя, з-під якої било джерело.

Прочани, які приходять на прощі в Улашківці вірять, що джерельна вода, яка витікає поблизу хреста, має цілющі властивості, зокрема, допомагає при хворобах очей.