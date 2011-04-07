Туск відвідає Україну 13 квітня

Варшава. 7 квітня. УНІАН. Глава польського уряду Дональд ТУСК у середу, 13 квітня, здійснить візит до України для участі в засіданні міжурядового комітету з організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила представник прес-служби прем’єра Польщі.

Співрозмовник агентства зауважила, що поки не має остаточної програми візиту, зазначивши, що, крім участі у засіданні комітету, Д.ТУСК планує провести двосторонню зустріч із прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

У Посольстві України в Польщі УНІАН підтвердили, що 13 квітня у Києві відбудеться п’яте засідання міжурядового комітету з питань організації Євро-2012. У 2008 року відбулися два засідання цього комітету, у 2009 та 2010 роках - по одному.

Дипломати нагадали, що за підсумками останнього засідання, яке мало пройшло у вересні минулого року, сторони підписали дорожню карту спільних заходів з організації Євро-2012.