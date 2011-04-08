Європарламент хоче зробити більш жорсткими правила поведінки депутатів і лобістів

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Європейський парламент планує зробити більш жорсткими правила поведінки депутатів і лобістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, відповідне рішення було ухвалене 7 квітня на засіданні Конференції Президентів, що включає Президента Європарламенту і глав політичних груп.

Конференція Президентів, зокрема, вирішила створити робочу групу на чолі з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ з підготовки нових правил.

Решту членів групи буде призначено Бюро Європарламенту, в яке входять його Президент і 14 віце-президентів.

Свої пропозиції група має подати вже до літа з тим, щоб потім передати їх на розгляд до Комітету конституційних справ.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому в Європарламенті розгорівся корупційний скандал. За даними англійської газети Sunday Times, як мінімум, троє депутатів Європарламенту – представник Румунії Адріан СЕВЕРІН, Словенії - Зоран ТАЛЕР і Австрії - Ернст ШТРАССЕР - погодилися прийняти 100 тис. євро на рік в обмін на пропозиції про зміни до законодавства ЄС.

Двоє останніх відмовилися від своїх місць у Європарламенті. 6 квітня Міністерство юстиції Румунії звернулося до Європарламенту з проханням зняти депутатський імунітет з А.СЕВЕРІНА.