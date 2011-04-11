У Варшаві вимагатимуть відставки прем`єра

Варшава. 11 квітня. УНІАН. У Варшаві група поляків планує безстроково пікетувати канцелярію Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, вимагаючи відставки голови уряду Дональда ТУСКА.

Як передає кореспондент УНІАН, члени групи “Солідарні 2010” добиваються відставки прем’єр-міністра і кількох міністрів “за зраду національних інтересів”.

Вчора, після заходів, організованих опозиційною партією “Право і справедливість” (PiS), кілька осіб встановили намет перед канцелярією Президента Польщі і провели у ньому ніч.

За даними польських ЗМІ, у наметі ночували від 7 до 20 осіб, серед яких автор фільмів про Смоленську авіакатастрофу “Солідарні 2010”! та “Хрест” Ева СТАНКЕВИЧ.

Учасники акції, крім відставки уряду, добиваються створення міжнародної комісії для з’ясування причин катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, у неділю у центрі Варшави кілька тисяч поляків взяли участь в організованих PiS заходах із вшанування памяті жертв Смоленської авіакатастрофи.