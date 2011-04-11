Делегація GRECO проводить третій раунд оцінювання законів про корупцію в Україні

Київ. 11 квітня. УНІАН. Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) розпочала Третій раунд оцінювання зусиль України у боротьбі з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, третій раунд буде присвячений питанням криміналізації корупції та прозорості фінансування політичних партій в Україні.

11-15 квітня делегація GRECO перебуватиме в Україні з метою зустрічі з посадовими особами, керівниками органів держаної влади, науковцями, представниками політичних партій та неурядових організацій, до компетенції яких належать указані питання.

Заслуховування та затвердження звіту за результатами зазначеного раунду оцінювання заплановано на 17-21 жовтня 2011 року, під час пленарної сесії GRECO.

Міністр нагадав, що моніторинг політики держав-учасниць GRECO здійснюється у сфері запобігання та протидії корупції, під час якої дається оцінка її відповідності стандартам Ради Європи. Така робота розділяється на тематичні цикли - раунди оцінки.

*** Україна приєдналась до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.

GRECO утворено Радою Європи з метою покращення можливостей країн-членів групи боротися з корупцією, дотримуватися ухвалених державами рішень, а також вживати відповідних антикорупційних заходів.