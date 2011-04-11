В ПАРЄ стурбовані підготовкою виборчого законодавства в Україні

Київ. 11 квітня. УНІАН. Доповідачів Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи непокоїть робота над новим виборчим законодавством України, лише «відносна» незалежність судів та невиконання рішень Європейського суду.

Як повідомляє «Німецька хвиля», готуючи черговий звіт щодо виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи, члени Моніторингового комітету вирішили відвідати кілька регіонів країни. Першою стала Львівщина, де впродовж двох днів представники ПАРЄ провели зустрічі з політичними партіями, місцевою владою, громадськими організаціями.

Україна є об’єктом моніторингу чи не найдовше – близько 10 років, констатувала доповідач Марієтта де ПУРБЕ-ЛУНДІН, представляючи у Львові результати моніторингу.

Цього разу члени комітету розкритикували роботу над новим виборчим законодавством. «Складається враження, що влада не надто охоче долучає до цього процесу всіх учасників і сподівається зробити все на своє бачення, на свій лад», - зауважила М. де ПУРБЕ-ЛУНДІН. Раніше Рада Європи заявляла про потребу для України уніфікованого виборчого законодавства для виборів усіх рівнів.

Доповідачі наголосили, що вітають наміри української влади реформувати Конституцію, оскільки варіант 1996 року, до якого повернулась Україна, веде до авторизації влади, що викликає занепокоєння у ПАРЄ.

Не менш важливою проблемою для України залишається виконання рішень Європейського суду, зауважила М. де ПУРБЕ-ЛУНДІН: «Громадяни мають право на пільги чи соціальні виплати, це право є підтверджене судовими рішеннями, але допомоги не виплачують».

Доповідач ПАРЄ переконана, що політичні партії в Україні повинні налагодити діалог, а не сваритися. Приміром, на Львівщині політичні осередки заявили про готовність співпраці між собою, якби не тиск з боку центрального керівництва, каже М. де ПУРБЕ-ЛУНДІН. І додає: «Це могло б стати прикладом для національного рівня».

Місцеві органи поскаржилися представникам ПАРЄ на потребу розширення повноважень місцевого самоврядування та несправедливий розподіл державного бюджету.

Доповідачі повідомили, що повний звіт щодо ситуації в Україні комітет підготує не швидше наступного року, адже планує відвідати ще чотири регіони країни. Утім, результати цього візиту будуть усно представлені комітету вже цього тижня, а висновки оприлюднять.