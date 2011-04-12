ЄС вирішив змінити угоди про візи з РФ, Україною та Молдовою
10:54, 12 квітня 2011Новини ЄС
0 0
Деталі наразі невідомі
Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Рада міністрів із питань юстиції та внутрішніх справ ЄС дозволила Єврокомісії почати переговори з Російською Федерацією, Україною та Молдовою про зміни в угоди про спрощення візового режиму.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 11 квітня в Люксембурзі.
Прес-служба Ради ЄС не повідомила ніяких деталей щодо того, які зміни можуть бути внесені до угод.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter