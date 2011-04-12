ЄС вирішив змінити угоди про візи з РФ, Україною та Молдовою

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Рада міністрів із питань юстиції та внутрішніх справ ЄС дозволила Єврокомісії почати переговори з Російською Федерацією, Україною та Молдовою про зміни в угоди про спрощення візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 11 квітня в Люксембурзі.

Прес-служба Ради ЄС не повідомила ніяких деталей щодо того, які зміни можуть бути внесені до угод.