МЗС задоволене рішенням ЄС змінити угоду про спрощення візового режиму

Київ. 12 квітня, УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України вважають, що надання дозволу Європейській комісії на початок переговорів щодо внесення змін в угоду про спрощення візового режиму свідчить про те, що в Євросоюзі розуміють необхідність бути більш відкритим для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Сам факт надання такого мандату є свідченням того, що в ЕС розуміють, що потрібно відкриватись для України, що ми не є країною, яка має розглядатись як країна високих ризиків»,- сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, Україна передала ЄС свої пропозиції щодо змін в угоду про спрощення візового режиму, зокрема щодо розширення категорії осіб, які мають право на безкоштовні візи, збільшення кількості багаторазових віз і спрощення процедури надання віз. «Ми вважаємо, що кількість документів, які необхідно подати до консульських установ для отримання віз, має бути зменшено», - сказав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів із питань юстиції та внутрішніх справ ЄС дозволила Єврокомісії почати переговори з РФ, Україною та Молдовою про зміни в угоди про спрощення візового режиму.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 11 квітня в Люксембурзі.

Разом з тим прес-служба Ради ЄС не повідомила ніяких деталей щодо того, які зміни можуть бути внесені до угод.