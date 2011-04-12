Генконсульство Україні в Мілані сприяє родичам у вивезенні тіл загиблих в ДТП

Київ. 12 квітня. УНІАН. Генеральне консульство України в Мілані надає родичам загиблих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди трьох українців сприяння в організації перевезення тіл для поховання на батьківщині.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У повідомлені нагадується, що в ніч на 11 квітня ц.р. внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом поблизу м.Ровелло Порро (провінція Комо, Італія), троє громадян України загинули та один отримав тяжкі поранення.

Працівники консульської установи встановили зв’язок з рідними наших співвітчизників, які перебувають в Італії, та надають їм необхідне сприяння в організації перевезення тіл загиблих в Україну для поховання.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України в Мілані та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, за даними веб-сайту “Українці в Італії”, який посилається на дорожню поліцію, 26-річний водій легкового автомобіля перебував в стані алкогольного сп’яніння, що підтверджується результатами тесту на вміст алкоголю в крові. Внаслідок лобового зіткнення легковика з автобусом троє пасажирів автомобіля померли на місці ДТП. Водій автобуса отримав незначні поранення і госпіталізований до лікарні міста Саронно разом з тяжко пораненим українцем.

За попередньою інформацією дорожньої поліції Комо, що розслідує ДТП, двоє загиблих 1986 років народження і один 1989 року народження є вихідцями з Чернівецької області, як і травмований водій.