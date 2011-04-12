Норвезька Statoil зацікавлена у видобутку нафти на Чорноморському шельфі
Відбуулися переговори з Мінекології України
Київ. 12 квітня. УНІАН. Сьогодні Міністерство екології і природних ресурсів України і вертикально інтегрована енергетична компанія Statoil (Норвегія) обговорили можливу співпрацю у видобуванні нафти на континентальному шельфі Чорного моря.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекології.
У повідомленні наголошується, що норвезька компанія засвідчила свою зацікавленість у детальному вивченні можливої співпраці з Україною у сфері видобування нафти на шельфі Чорного моря. Зокрема, сторони обговорили стан українського законодавства, практику угод про розподіл продукції і технологічні виклики стосовно геологічного дослідження.
Довідка УНІАН. Statoil – міжнародна енергетична компанія, яка здійснює свою діяльність у 34 країнах світу. Компанія є найбільшим у світі оператором глибоководного видобування нафти і газу.