Німецьке об`єднання передало СБУ базу даних на 150 тис. радянських полонених

Київ. 12 квітня. УНІАН. Об’єднання «Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору» (м. Дрезден, ФРН) передало Службі безпеки України електронну базу даних на 150 тис. радянських військовополонених - уродженців України періоду Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, церемонія передачі німецькою стороною електронної бази даних відбулася сьогодні в Галузевому державному архіві СБУ

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, який був присутній на церемонії, підкреслив: «Доля радянських солдат у Німеччині є однією із сумних сторінок нашої історії. І тому для Німеччини особливе зобов’язання - дослідити долю кожного з тих, хто загинув у часи деспотизму та свавілля».

Як повідомлялося, СБУ та об’єднання “Саксонські меморіали” у 2004 році підписали угоду про спільне вивчення архівних документів періоду Другої світової війни стосовно долі радянських та німецьких військовополонених.

Міжнародний проект передбачає виявлення, опрацювання архівних документів, створення електронних баз даних та обмін інформацією про радянських і німецьких військовополонених та інтернованих осіб періоду Другої світової війни. Йдеться про німецькі документи, облікові картки німецьких таборів, документи радянських фільтраційних таборів та таборів німецьких військовополонених на території України.

З часу, що пройшов після підписання угоди, ГДА СБУ здійснив масштабну пошукову роботу і поповнив базу даних стосовно 26 тис. осіб. Ця інформація використовується Об’єднанням «Саксонські меморіали» для створення єдиного банку даних на радянських військовополонених, сформованого за архівними матеріалами Росії, Білорусі, України та інших країн.

Служба безпеки України у свою чергу передала представникам німецької делегації диск з інформацією на 1840 радянських військовополонених.

Використання створеної бази даних дає змогу пришвидшити опрацювання звернень громадян, які досі не знають долі своїх рідних, проводити пошукові роботи та встановлювати відомості про колишніх радянських військовополонених, що утримувалися в концтаборах на території Німеччини. Наразі ця інформація наявна у вільному доступі в Інформаційно-довідковому залі Галузевого державного архіву Служби безпеки України, а також у всіх регіональних органах СБУ.