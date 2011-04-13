Міліція України співпрацюватиме з поліцією Німеччини

Київ. 13 квітня. УНІАН. В Міністерстві внутрішніх справ обговорили питання співпраці міліції України та поліції Німеччини у сфері боротьби з комп’ютерною злочинністю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю, про це йшлося сьогодні на зустрічі представників Департаменту боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми МВС України з делегацією Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні за участю експерта поліції Німеччини, старшого радника кримінальної поліції Вернера ШІНДЕЛЕ.

Зокрема, під час зустрічі сторони обговорили питання боротьби зі злочинами, які вчиняються в мережі Інтернет із використанням підроблених платіжних карток, а також нові тенденції, які виявлено на території України, а саме: встановлення підробленого банкомату та використання шкідливого програмного забезпечення в мережі банкоматів на території України.

Крім того, йшлося про взаємодію між представниками правоохоронних органів Німеччини та України щодо виявлення злочинів у сфері кіберзлочинності, тобто злочинів, які вчиняються з використанням інформаційних, телекомунікаційних технологій. Також розглядалося питання боротьби з розміщенням незаконного контенту в мережі Інтернет (дитячої порнографії) та інформації, яку заборонено для використання або яка має обмежений доступ.