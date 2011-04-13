Переговори України та ЄС про ЗВТ дійшли ”переломної фази”

Київ. 13 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК вважає, що переговори між Україною та Європейським Союзом про зону вільної торгівлі (ЗВТ) і асоціацію перейшли до «переломної фази».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у Києві.

«Я переконаний у тому, що переговори між Україною і Європейським Союзом по відношенню до всеосяжного договору про зону вільної торгівлі та договору про асоціацію вже перейшли до переломної фази», - сказав Д.ТУСК. При цьому польський прем’єр зазначив, що Польща зробить усе можливе для того, щоб підписання цієї угоди сталося під час її головування у ЄС (Польща головуватиме в ЄС у другому півріччі цього року – УНІАН).

«Якщо йдеться про європейську інтеграцію, то ми вважаємо, що всі прагнення України в бік Європейського Союзу є обгрунтованими, і ви завжди можете розраховувати на нашу солідарність у підтримці всіх заходів, які ви здійснюєте в цьому напрямку», - сказав Д.ТУСК.

У свою чергу М.АЗАРОВ наголосив, що Польща є партнером України в інтенсифікації переговорів щодо зони вільної торгівлі з ЄС.